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«Атлетико» не зумів відігратися за поразку у першій грі з рахунком 0:3

У Мадриді на стадіоні «Вісенте Кальдерон» відбувся другий півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між «Атлетико» і «Реалом» . Перед підопічними Сімеоне стояло надзвичайно складне завдання відіграти три м'ячі, пропущені тиждень тому в першому матчі (всі - від Кріштіану Роналду).

Старт другого поєдинку дозволив уболівальникам «Атлетико» повірити в диво. Вже на 16-й хвилині господарі вели - 2:0. На 12-й хвилині Сауль після подачі Коке з кутового увігнав м'яч у кут воріт «Реала» .

Через чотири хвилини Торрес заробив 11-метровий, і Грізманн скористався шансом забити з позначки. Тим не менш, 42-а хвилина стала холодним душем для господарів. Бензема обіграв трьох захисників «Атлетико» і створив шикарний момент для «Реала», а Іско проштовхнув м'яч у сітку. У другому таймі атакували обидві команди, але рахунок 2:1 не змінився. «Атлетико» переміг у другій грі, але поступився за сумою двох матчів - 2:4.

«Реал» другий рік поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, і має шанс стати першим клубом в історії, що захистить титул переможця турніру.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2016/17 «Ювентус» - «Реал» відбудеться 3 червня в Кардиффі.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

«Атлетико» - «Реал» - 2:1 (перша гра - 0:3)

Голи: 1:0 Сауль (12), 2:0 Грізманн (16, з пенальті), 2:1 Іско (42)