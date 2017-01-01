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    Ребров повертає в «Динамо» Ескобара

    • Сьогодні, 12:46
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    Колумбійський нападник «Динамо» Андрес Ескобар, що виступав на правах оренди за «Мільонаріос», розповів, що київський клуб хоче повернути його назад

    «У «Динамо» бачили, що я провів хороший сезон, і тепер хочуть повернути мене.

    Чи можу я перейти в який-небудь інший колумбійський клуб? Я б не хотів залишати «Мільонаріос».

    Зараз ведуться переговори про продовження моєї оренди. Сподіваюся, ми дійдемо згоди», – цитує Ескобара dynamomanai.com.

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