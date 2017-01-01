Ребров повертає в «Динамо» Ескобара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колумбійський нападник «Динамо» Андрес Ескобар, що виступав на правах оренди за «Мільонаріос», розповів, що київський клуб хоче повернути його назад

«У «Динамо» бачили, що я провів хороший сезон, і тепер хочуть повернути мене.

Чи можу я перейти в який-небудь інший колумбійський клуб? Я б не хотів залишати «Мільонаріос».

Зараз ведуться переговори про продовження моєї оренди. Сподіваюся, ми дійдемо згоди», – цитує Ескобара dynamomanai.com.