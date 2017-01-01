Ребров взяв на себе провину за поразку «Динамо» від «Зірки»

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Сергій Ребров прокоментував поразку столичного клубу в Кропивницькому

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров після матчу 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги з кропивницькою «Зіркою» узяв на себе усю відповідальність за сенсаційну поразку,.

«Зірка використовувала всі свої моменти. В якихось моментах помилився воротар, але програла вся команда. В першу чергу, програв я. Хто помилився – ми розберемо в команді», - зазначив тренер.

«Неприємно грати, коли такий стан газону і коли команда, яка нас приймає, тиждень тренується на полі. Це не нормально. Якщо у нас серйозний чемпіонат, куди ми прагнемо, повинен бути регламент. Так, я розумію, що всі команди в дуже складній ситуації, але не може бути такого, що команда тиждень тренується на полі, на якому вони приймають всі ігри. Я не кажу, що це причина поразки. Так, поле складне і воно нівелювало клас футболістів, але в регламенті повинні бути приписані якісь правила», - додав фахівець.

Нагадаємо, що «Динамо» програло з рахунком 0:2 і вже сьогодні «Шахтар» може збільшити відрив від головного конкурента в боротьбі за чемпіонський титул до 16 очок.

Джерело: fcdynamo.kiev