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1 червня буде офіцінйо оголошено ім'я нового наставника київське «Динамо»

Ім'я наставника, який буде тренувати київське «Динамо" в сезоні 2017/18, і склад його тренерського штабу офіційно будуть оголошені завтра, 1 червня. Ймовірно це буде білоруський фахівець Олександр Хацкевич.

Сам Хацкевич, в інтерв'ю виданню «Вести» зазначив: «Некоректно про це говорити, у «Динамо» ще один матч в сезоні. Так що без коментарів».

Крім того, раніше повідомлялося, що нинішній тренер команди Сергій Ребров, чий контракт закінчується після закінчення сезону 2016/17, напередодні, 30 травня, провів зустріч з президентом київського клубу Ігорем Суркісом.

За підсумками зустрічі ніяких кадрових рішень не було прийнято. Суркіс взяв час подумати.

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться матчі останнього туру Прем'єр-ліги. «Динамо» свій останній матч в сезоні 2016/17 проведе в Одесі проти місцевого «Чорноморця».







Джерело: Динамоманія