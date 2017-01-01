Редкач роздільним рішенням суддів програв Мендесу

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Українець двічі посилав домініканця на настил, але жодного разу не був зарахований нокдаун

Український легкоатлет(20-3-1, 16 КО) зазнав третьої поразки на профі-рингу, поступившись екс-чемпіону світу за версією IBF домініканця Архенісу Мендесу (24-5-1, 12 КО) роздільним рішенням суддів.

Бій більш активно почав Редкач, але в третьому раунді з нього було знято очко за удар по потилиці. Після цього українець двічі відправляв Мендеса в нокдаун, але суддя жодного разу не відкривав рахунок, вважаючи, що домініканець падав через те що підсковзнувся.

Під кінець бою Мендес перехопив ініціативу і створив собі перевагу в суддівських записках. Українець поступився роздільним рішенням: 95:94, 94:95, 93:96.

Джерело: xsport.ua