Редкач роздільним рішенням суддів програв Мендесу
- Сьогодні, 10:56
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Розсилка
Українець двічі посилав домініканця на настил, але жодного разу не був зарахований нокдаунУкраїнський легкоатлет Іван Редкач (20-3-1, 16 КО) зазнав третьої поразки на профі-рингу, поступившись екс-чемпіону світу за версією IBF домініканця Архенісу Мендесу (24-5-1, 12 КО) роздільним рішенням суддів.
Бій більш активно почав Редкач, але в третьому раунді з нього було знято очко за удар по потилиці. Після цього українець двічі відправляв Мендеса в нокдаун, але суддя жодного разу не відкривав рахунок, вважаючи, що домініканець падав через те що підсковзнувся.
Під кінець бою Мендес перехопив ініціативу і створив собі перевагу в суддівських записках. Українець поступився роздільним рішенням: 95:94, 94:95, 93:96.
Джерело: xsport.ua