Редкач вийде в ринг проти колишнього чемпіона світу

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Українець зустрінеться з Аргенісом Мендесом 2 травня

Український боксер(20-1-2, 16 КО) дізнався ім'я свого наступного суперника, а також дату протистояння. Про це повідомляє BoxingScene.

У своєму 24 бою на професійному рингу Редкач зійдеться з колишнім чемпіоном світу за версією IBF Аргенісом Мендесом (23-1-5, 12 КО). Українець налаштований показати яскравий бій і здобути впевнену перемогу:

«Я дуже вдячний за можливість вийти в ринг проти Мендеса. Він серйозний боксер і справжній професіонал. Так що 2 травня ми обидва будемо готові видати яскраве шоу для наших фанатів. Я знаю, що ця перемога допоможе мені отримати можливість битися в більш гучних боях ».

Правда, Мендес також налаштований на перемогу:

«Як колишній чемпіон, я розумію, що потрібно перемагати в таких поєдинках для того, щоб потім претендувати на чемпіонський пояс знову. Іван Редкач - це складний супротивник, але я буду готовий перемагати 2 травня ».

10-раундовий поєдинок Редкач - Мендес відбудеться 2 травня в Каліфорнії, США на арені «Sportsmans Lodge» в Студіо Сіті. Квитки на вечір боксу коштують від 35 до 105 доларів

Джерело: xsport.ua