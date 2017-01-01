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    Редкліфф: Стирання рекордів – авторитарний спосіб вирішення проблем із допінгом

    • Сьогодні, 15:50
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    Британська легкоатлетка обурена тим, що може втратити статус рекордсменки

    Знаменита британська легкоатлетка Пола Редкліффобурена тим, що IAAF збирається переглянути список світових рекордів у цьому виді спорту. Бігунка, яка є володаркою кількох найвищих досягнень (у бігу на 30 км і в марафоні), може втратити статус рекордсменки. Редкліфф у себе в Twitter написала, що подібна реформа – занадто авторитарний спосіб розв'язання проблеми:

    «Я відчуваю біль, відчуваю, що мої честь і гідність намагаються зачепити. Це авторитарний спосіб вирішення питання – стирання рекордів, викидання всіх у сміття. У них немає мужності розслідувати все належним чином і скасовувати недійсні рекорди в суді».

    З Редкліфф згодна рекордсменка Європи в семиборстві, олімпійська чемпіонка Кароліна Клюфт. Шведка написала, що не хоче втрачати свого досягнення.

    Нагадаємо, що Європейська легкоатлетична асоціація (EAA) на Раді в Парижі прийняла рекомендації проектної групи, яка займалася питаннями достовірності рекордів. Якщо ці рекомендації отримають схвалення в IAAF, то список найкращих результатів у легкій атлетиці буде переписано.

    Джерело: xsport.ua

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