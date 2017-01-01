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    Реклама австралійського букмекера Sportsbet викликала суспільне обурення

    • Сьогодні, 17:23
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    Австралійська букмекерська контора Sportsbet випустила рекламний ролик за участю відомого легкоатлета Бена Джонсона, який втратив всі свої титули через вживання заборонених препаратів

    За сюжетом відео, 55-річний канадець ямайського походження рекламує новий мобільний додаток букмекера зі словами: "воно показує позитивний результат на швидкість і міць знову і знову". Таким чином Джонсон натякає на власні проби на стероїди, які виявилися позитивними не один раз і привели до довічної дискваліфікації бігуна.

    Федеральний міністр спорту Грег Хант розкритикував Sportsbet, заявивши, що компанія повинна відкликати рекламний ролик.

    "Використовувати такого відомого допінг-скандаліста, як Бен Джонсон, в рекламі свого продукту, абсолютно недоречно", - цитують Ханта місцеві ЗМІ.

    Австралійський антидопінговий комітет також назвав рекламу "абсолютно недоречною з багатьох причин".

    Незалежний сенатор Нік Ксенофонт закликав Австралійське управління зі зв'язків і ЗМІ вжити заходів.

    "Це абсолютно неприпустимо: прославляння людини, пов'язаного з допінгом", - сказав Ксенофонт.

    Джерело: mir-la.com

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