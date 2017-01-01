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    Реванш між Кличком і Джошуа може відбутися 28 жовтня в Кардіффі

    • Сьогодні, 12:26
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    Промоутер британця не хоче затягує з боєм: «Ми також думаємо про арени у Лас-Вегасі, Китаї і Дубаї»

    Повторний поєдинок між Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може відбутися в столиці Уельсу в кінці жовтня.

    Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хірн. Хоча, менеджер зізнався, що розглядає й інші варіанти, на випадок, якщо в Кардіффі організувати бій не вдасться.

    «Думаю, що Кличко погодиться на матч-реванш, тому ми вже розглядаємо можливі місця проведення бою. Стадіон у Кардіффі у листопаді буде зайнятий «під регбі», так що 28 жовтня – хороший варіант. Так, велика частина грудня вільна, але я не хочу проводити поєдинок так пізно», – цитує Хірна Independent.

    За словами промоутера, обом боксера після неймовірного першого поєдинку, що відбувся 29 квітня, необхідний час на відновлення і підготовку.
    «У Джоша трохи болить плече, у Кличка було розбите обличчя. Так, є ще пару тижнів в травні, можливо, весь червень, а потім хлопці будуть думати: «Ок, давайте повернемося до тренувального табору». Навіть якщо вони заїдуть у свої табори в серпні, залишається майже два місяці для підготовки і у кінці жовтня можна проводити бій. Для Кардіффа ця дата – хороший варіант. Так, є ще грудень, але я не дуже хочу бій у грудні, тому ми також думаємо про арени у Лас-Вегасі, Китаї і Дубаї».

    Джерело: Сегодня

    Володимир Кличко реванш IBF
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