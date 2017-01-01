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    Рейтинг АТР. Долгополов втратив три позиції, Стаховський знову випередив Марченко

    • Сьогодні, 18:41
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    Федерер став шостою ракеткою світу, Нішикорі - четвертої

    20 березня вийшла оновлена версія рейтингу АТР, складена за підсумками турніру в Індіан-Уеллсі.

    У першій сотні розташовується як і раніше тільки один представник України - Олександр Долгополов, який припинив боротьбу на турнірі в Каліфорнії у другому колі і втратив три позиції і опустився з 64 на 67 місце.

    За межами першої сотні розташувалися Сергій Стаховський  та Ілля Марченко. Стаховський на цьому тижні знову став другою ракеткою України, оскільки Марченко опустився на 116-й рядок, а Сергій - втратив одну позицію і тепер 111-й.

    Переможець турніру в Індіан-Уеллсі Роджер Федерер до свого рейтингу додав три позиції і тепер шостий в світі. Також в першій десятці своє становище поліпшив Кеі Нішикорі, який обійшов Мілоша Раоніча, який пропустив турнір в Каліфорнії через травму, і розташувався на четвертій сходинці.

    Рейтинг ATP. 20 березня

    1 (1). Енді Маррей, Великобританія - 12 005.

    2 (2). Новак Джокович, Сербія - 8915.

    3 (3). Станіслас Ваврінка, Швейцарія - 5705.

    ...

    67 (64). Олександр Долгополов, Україна - 765.

    111 (110). Сергій Стаховський, Україна - 534.

    116 (109). Ілля Марченко, Україна - 507.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Олександр Долгополов рейтинг
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