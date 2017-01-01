Рейтинг АТР. Долгополов втратив три позиції, Стаховський знову випередив Марченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федерер став шостою ракеткою світу, Нішикорі - четвертої

20 березня вийшла оновлена версія рейтингу АТР, складена за підсумками турніру в Індіан-Уеллсі.

У першій сотні розташовується як і раніше тільки один представник України - Олександр Долгополов, який припинив боротьбу на турнірі в Каліфорнії у другому колі і втратив три позиції і опустився з 64 на 67 місце.

За межами першої сотні розташувалися Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Стаховський на цьому тижні знову став другою ракеткою України, оскільки Марченко опустився на 116-й рядок, а Сергій - втратив одну позицію і тепер 111-й.

Переможець турніру в Індіан-Уеллсі Роджер Федерер до свого рейтингу додав три позиції і тепер шостий в світі. Також в першій десятці своє становище поліпшив Кеі Нішикорі, який обійшов Мілоша Раоніча, який пропустив турнір в Каліфорнії через травму, і розташувався на четвертій сходинці.

Рейтинг ATP. 20 березня

1 (1). Енді Маррей, Великобританія - 12 005.

2 (2). Новак Джокович, Сербія - 8915.

3 (3). Станіслас Ваврінка, Швейцарія - 5705.

...

67 (64). Олександр Долгополов, Україна - 765.

111 (110). Сергій Стаховський, Україна - 534.

116 (109). Ілля Марченко, Україна - 507.

Джерело: xsport.ua