Рейтинг WTA. Світоліна опустилася на 11-те місце, Кербер повернулася в лідери

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14-річна Марта Костюк дебютувала в рейтингу

Перша ракетка Україниопустилася на одну сходинку в оновленому рейтингу WTA за 15.05.2017. На турнірі серії Mandatory в Мадриді наша тенісистка несподівано вилетіла в першому раунді і в табелі про ранги пропустила вперед Кароліну Возняцкі, яка дійшла в Іспанії до другого кола і поступилася Карлі Суарес Наварро. Однак на наступних змаганнях WTA в Римі датчанка грати не буде через травму, тому у Світоліної є шанс знову повернутися до топ-10. Нагадаємо, що в Римі Еліна стартує одразу з другого раунду

Леся Цуренко, як і Світоліна, минулого тижня не грала, так як ще 7 травня (в неділю) програла в першому раунді на турнірі в Мадриді. Однак це не завадило українці піднятися в рейтингу WTA з 41-го місця на 42-ге. Катерина Бондаренко, яка в основну сітку турніру в Мадриді не пробилася, залишилася на 91-му рядку.

Відзначимо також дебют в рейтингу WTA 14-річної Марти Костюк. Минулого тижня тенісистка завоювала свій перший титул серед дорослих і тепер займає 1065-те місце в табелі про ранги. Нагадаємо, що в січні Костюк стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії в категорії «дівчата».

Головною зміною в топ-10 стало повернення Анжелік Кербер на першу сходинку.

Рейтинг WTA за 15.05.2017

1. Анжеліка Кербер, Німеччина 7035

2. Серена Вільямс, США 6110

3. Кароліна Плішкова, Чехія 6010

...

11. Еліна Світоліна, УКРАЇНА 3780

... 41. Леся Цуренко, УКРАЇНА 1223

... 91. Катерина Бондаренко, УКРАЇНА 670

Джерело: xsport.ua