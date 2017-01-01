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    Рейтинг WTA. Світоліна залишилася в десятці, Кербер стала першою ракеткою світу

    • Сьогодні, 17:27
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    Катерина Бондаренко втратила 19 позицій

    20 березня WTA опублікувала оновлену версію рейтингу тенісисток, який складений з урахуванням змін після турніру в Індіан-Уеллсі.

    Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка дійшла в Каліфорнії до четвертого раунду, залишилася на 10-му рядку.  Не змінила також свого рейтингу і Леся Цуренко, яка програла в Індіан-Уеллсі в першому раунді - вона 41-я. Катерина Бондаренко, яка в Каліфорнії в минулому році дійшла до четвертого кола, а в цьому не змогла повторити своє досягнення, втратила відразу 19 позицій в рейтингу, опустившись з 75-ї на 94-у сходинку.

    Першою ракеткою світу знову стала Анжелік Кербер, яка скористалася тим, що Серена Вільямс знялася з турніру в Індіан-Уеллсі.

    Рейтинг WTA. 20 березня

    1 (2). Анжеліка Кербер, Німеччина - 7515.

    2 (1). Серена Вільямс, США - 7130.

    3 (3). Кароліна Плішкова, Чехія - 5640.

    ...

    10 (10). Еліна Світоліна, Україна - 3850.

    ....

    41 (41). Леся Цуренко, Україна - 1295.

    94 (75). Катерина Бондаренко, Україна - 645.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна рейтинг
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