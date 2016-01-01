Рибка підписав попередній контракт з турецьким «Карабюкспором»

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Офіційно про угоду буде оголошено після відкриття трансферного вікна

29-річний український голкіпер Олександр Рибка домовився про перехід в турецький Карабюкспор, де повинен буде провести наступні два роки. Про це повідомляє SportArena з посиланням на заяву одного з директорів турецького клубу Толгі Гюли турецьким ЗМІ. За його словами, Карабюкспор підписав попередній контракт з воротарем, який офіційно має приєднатися до складу турецької команди найближчим часом. «Ми підписали дворічний попередній контракт з Олександром Рибкою. Талановитий голкіпер незабаром приєднається до тренувального табору команди в Анталії. Коли відкриється трансферне вікно, про угоду буде повідомлено офіційно», — заявив Гюл.

Рибка є вихованцем «Динамо», за молодіжні команди якого виступав з 2004 по 2009 рік, після чого в якості вільного агента перейшов в «Оболонь», а влітку 2011 року став гравцем «Шахтаря». У січні 2012 року у крові воротаря був виявлений заборонений препарат фуросемід, в результаті чого він був дискваліфікований на два роки.

В листопаді 2013-го «Динамо» підписало з Рибкою 3-річний контракт, але завоювати місце в стартовому складі команди Сергія Реброва йому не вдалося. У поточному чемпіонаті Туреччини «Карабюкспор» з 18 очками після 16 матчів займає 11-е місце в турнірній таблиці.







