Роман Зозуля в квітні стане членом Виконкому ФФУ

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Якщо кандидатура буде затверджена в квітні, то Зозуля представлятиме діючих гравців в ФФУ

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко запропонувавкандидатуру нападаючого «Бетіса» Романа Зозулі в виконком організації. Керівник упевнени, що форвард отримає одноголосну підтримку.

«ФФУ докладає максимальних зусиль, щоб домогтися позитивного вирішення питання Романа Зозулі: забезпечити нашого збірника ігровою практикою. І я радий відзначити, що і Федерація футболу Іспанії, і УЄФА, і ФІФА розділяють наше занепокоєння з цього приводу і розуміють всю абсурдність ситуації, що склалася.

Всі ми впевнені, що футболіст, який є патріотом своєї країни, не повинен страждати через свою громадянську позицію. Адже позафутбольна діяльність Романа – це привід для національної гордості. Зозуля завжди виявляв свою громадянську свідомість! Створив фонд допомоги військовим, які захищають свою країну на сході України, Народна Армія. Крім цього, за свої гроші допоміг відремонтувати госпіталь в Дніпрі, де проходять реабілітацію поранені військовослужбовці української армії. І ще він разом зі своїм партнером по збірній України Русланом Ротанем відкрив дитячу футбольну академію, в якій виховуються майбутні зірки українського футболу.

Всі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дозволяють рекомендувати Романа Зозулю в виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одноголосну підтримку на конгресі ФФУ в квітні. Зозуля отримає в виконкомі статус офіційного представника діючих гравців, замінивши таким чином Анатолія Тимощука, який прийняв рішення завершити ігрову кар'єру.