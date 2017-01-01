Зозуля: Я не боюся ні ультрас, ні чого-небудь іншого, але я побоююся за свою сім'ю

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Український форвард розповів про пережиту ситуацію і пообіцяв визначитися з майбутньою кар'єрою до понеділка

Український форвард Роман Зозуля розповів про своє бачення ситуації з фанатами «Райо Вальєкано», а також про те, що вплине на його рішення про продовження кар'єри, повідомляє іспанське видання AS. На питання: "як ви себе почуваєте, гравець відповів: «Я не боюся. Але мені образлива така ситуація. Я просто хотів допомогти собі, допомогти «Райо Вальєкано», і я шкодую про те, що трапилося. У четвер я зустрівся з представниками Ла Ліги, і вони запропонував мені два варіанти: або я граю за «Райо Вальєкано», отримавши гарантії безпеки для себе і своєї сім'ї, або повертаюся в «Бетіс» і просто тренуюся з командою. Я спитав, чи гарантують вони безпека моєму синові, вони відповіли, що з цим не буде проблем».

«Футбол – це моє життя, але, якщо вибирати між футболом і родиною, я виберу сім'ю. Я не боюся ані ультрас, ані чого-небудь іншого, але я побоююся за свою сім'ю. У мене є час до понеділка, щоб прийняти рішення, Думка сім'ї - найголовніше для мене», - додав гравець.

Говорячи про фанатів «Райо Вальєкано» Зозуля зазначив: «Як вони можуть називатися ультрас, якщо вони навіть не стали говорити зі мною віч-на-віч? Коли я приїхав, то почув лише звинувачення і образи. Я їм сказав, що готовий відповісти на їх питання і звинувачення. Мене звинувачують у підтримці української армії, називаючи за це фашистом. Я ж підтримую українську армію в боротьбі проти проросійських терористів».

«Якби я говорив з фанатами, я б пояснив, що я – не фашист. Я переконаний, що, якщо б те, що сталося в Україні, відбулося в Іспанії, то багато іспанських хлопців вирушили б захищати свою країну, як сталося на моїй батьківщині. Якщо б люди опинилися без ліків, одягу чи продуктів харчування, то багато іспанських гравців допомогли б їм, щоб захистити свою країну», - підсумував український нападник.





