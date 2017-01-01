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    Роналду - кращий футболіст року за версією ФІФА

    • Сьогодні, 00:12
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    Нагорода найкращої футболістки світу дісталася Карлі Ллойд

    Футболіст мадридського Реала і збірної Португалії Кріштіану Роналду  визнаний гравцем року під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 2016в Цюріху.

    У 2016 році Роналду в складі "Реала" виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. У складі збірної Португалії він став чемпіоном Європи.

    Раніше він отримав від France Football нагороду "Золотий м'яч".

    На нагороду також претендував кращий гравець і бомбардир Євро-2016 француз Антуан Грізманн, що представляє "Атлетіко".

    Кращою футболісткою року за версією ФІФА визнана американка Карлі Ллойд. 34-річна футболістка вдруге поспіль визнана ФІФА найкращою футболісткою планети.

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    Джерело: segodnya.ua

    футбол ФІФА
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