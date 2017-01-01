Роналду - кращий футболіст року за версією ФІФА

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Нагорода найкращої футболістки світу дісталася Карлі Ллойд

Футболіст мадридського Реала і збірної Португаліївизнаний гравцем року під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 2016в Цюріху.

У 2016 році Роналду в складі "Реала" виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. У складі збірної Португалії він став чемпіоном Європи.

Раніше він отримав від France Football нагороду "Золотий м'яч".

На нагороду також претендував кращий гравець і бомбардир Євро-2016 француз Антуан Грізманн, що представляє "Атлетіко".

Кращою футболісткою року за версією ФІФА визнана американка Карлі Ллойд. 34-річна футболістка вдруге поспіль визнана ФІФА найкращою футболісткою планети.

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Джерело: segodnya.ua