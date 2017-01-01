Роналду – найбільш високооплачуваний футболіст у світі, Моурінью – тренер

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Слідом за португальцем йде дует з «Барселони»

32-річний португальський форвард "Реала" Кріштіану Роналду є найбільш високооплачуваним футболістом цього сезону за версією журналу France Football.

Нападаючий "Реала" разом з преміальними і доходами від реклами заробив в цілому 87,5 мільйона євро.

Друге місце зайняв нападаючий "Барселони" Ліонель Мессі, у якого 76,5 мільйона. Трійку лідерів замкнув його партнер по команді бразилець Неймар – 55,5 мільйона. Далі йдуть нападаючий "Реала" Гарет Бейл (41) і форвард "Хебей Чайна Форчун" Есекіель Лавессі (28,5).

У списках найбільш високооплачуваних тренерів перше місце займає наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью. Він заробив за сезон 28 мільйонів. Друге місце зайняв головний тренер збірної Китаю Марчелло Ліппі (23,5), третє – колишній наставник "ПСЖ" Лоран Блан (20).

Джерело: segodnya.ua