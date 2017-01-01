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    Роналду – найбільш високооплачуваний футболіст у світі, Моурінью – тренер

    • Сьогодні, 21:23
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    Слідом за португальцем йде дует з «Барселони»

    32-річний португальський форвард "Реала" Кріштіану Роналду є найбільш високооплачуваним футболістом цього сезону за версією журналу France Football.

    Нападаючий "Реала" разом з преміальними і доходами від реклами заробив в цілому 87,5 мільйона євро.

    Друге місце зайняв нападаючий "Барселони" Ліонель Мессі, у якого 76,5 мільйона. Трійку лідерів замкнув його партнер по команді бразилець Неймар – 55,5 мільйона. Далі йдуть нападаючий "Реала" Гарет Бейл (41) і форвард "Хебей Чайна Форчун" Есекіель Лавессі (28,5).

    У списках найбільш високооплачуваних тренерів перше місце займає наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью. Він заробив за сезон 28 мільйонів. Друге місце зайняв головний тренер збірної Китаю Марчелло Ліппі (23,5), третє – колишній наставник "ПСЖ" Лоран Блан (20).

    Джерело: segodnya.ua

    футбол
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