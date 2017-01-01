Роналду – найбільш високооплачуваний спортсмен світу

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Дохід футболіста мадридського «Реала» становив 88 мільйонів доларів

Складено список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за 2016 рік, який очолив футболіст збірної Португалії і мадридського «Реала» Кріштіану Роналду,

Про це повідомляє Forbes

Сумарний річний дохід Роналду склав 88 млн доларів США. На другому місці розташувався також футболіст, один з найголовніших суперників Роналду – гравець «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі – 81,5 млн. Трійку найбагатших замкнув баскетболіст ЛеБрон Джеймс – 71 млн.

До топ-10 також потрапили Роджер Федерер (теніс) – 67,8, Кевін Дюрант (баскетбол) – 56,2, Новак Джокович (теніс) – 55,8, Кім Ньютон (американський футбол) – 53,1, Філ Мікельсон (гольф) – 52,9, Джордан Спить (гольф) – 52,8 і Кобі Брайант (баскетбол) – 50.