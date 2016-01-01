Роналду отримає нагороду «Гравець року ФІФА – 2016»

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Форвард Кріштіану Роналду стане абсолютним тріумфатором 2016 року

Нападник Кріштіану Роналду виграв з мадридським «Реалом» Лігу чемпіонів сезону-15/16, став чемпіоном Євро-2016 у складі збірної Португалії, отримав «Золотий м’яч – 2016».

На черзі остання престижна нагорода – «Гравець року ФІФА – 2016».

Раніше Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оголосила трьох претендентів на звання найкращого гравця року.

Проте доля і цього призу вже вирішена – його отримає Кріштіану Роналду, пишуть іспанські ЗМІ. Аргентинський атакувальний півзахисник «Барселони» Ліонель Мессі посяде друге місце в експертному голосуванні, а французький форвард мадридського «Атлетико» Антуан Грізманн буде третім.

Нагадаємо, церемонія вручення нагороди «Гравцю року ФІФА – 2016» відбудеться 9 січня 2017 року у Цюриху (Швейцарія).

Джерело: football24.ua