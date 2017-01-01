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    Роналду повторив досягнення в Лізі чемпіонів форварда «Шахтаря»

    • Сьогодні, 09:15
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    Мадридський «Реал» у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розгромив «Атлетіко» на своєму стадіоні

    Хет-трик в матчі проти «Атлетико» на свій рахунок записав лідер «вершкових» Кріштіану Роналду. Він став лише другим гравцем в історії турніру, який зумів забити три голи в двох матчах поспіль. Раніше він відзначився тричі у воротах «Баварії».

    Першопрохідцем був нападаючий донецького «Шахтаря» Луїс Адріано в матчі проти БАТЕ в сезоні 2014/2015 років.

    Тоді в першому матчі проти білорусів бразилець забив п'ять голів (7:0), а у матчі у Львові обмежився трьома (5:0).

    футбол Ліга чемпіонів
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