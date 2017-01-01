Роналду став першим футболістом, який забив 100 голів у Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Eurosport

Португалець Кріштіану Роналду, який виступає за мадридський Реал, став першим футболістом, який забив 100 голів в основній стадії Ліги чемпіонів

Роналду увійшов у історію після матчу проти «Баварії», у якому він забив три голи.

Свій перший гол у основній стадії ЛЧ футболіст забив 10 квітня 2007 року, граючи в складі МЮ

Нагадаємо, іспанські «Реал» і «Атлетіко» стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів, обігравши в чвертьфіналі по сумі двох матчів «Баварію» та «Лестер» відповідно.

Джерело: sportarena.com