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    Роналду став першим футболістом, який забив 100 м'ячів у єврокубках

    • Сьогодні, 13:07
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    Рубіж у 100 голів у єврокубкових турнірах португалець подолав за 11 років, 8 місяців і 3 дні

    Нападник мадридського «Реала» Кріштіану Роналду, який оформив дубль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Баварії» (2:1), першим в історії футболу підкорив показник у 100 голів у єврокубкових турнірах. Свій перший м'яч у єврокубках португалець забив 9 серпня 2005 року в складі МЮ у матчі проти угорського  «Дебрецена» (3:0). Свій 100-й гол 32-річний нападник провів вчора на 77-й хвилині матчу в Мюнхені, зробивши рахунок 2:1 на користь «Реала». Для того, щоб забити 100 голів, Роналду знадобилося 143 зустрічі, а також 11 років, 8 місяців і 3 дні.

    В загальному історичному реєстрі бомбардирів єврокубкових турнірів слідом за Роналду йде Ліонель Мессі (97 голів). Також у найкращій п'ятірці голеадорів – іспанець Рауль (76 м'ячів), італієць Філіппо Індзагі (70) і українець Андрій Шевченко (67).

    Джерело: uefa.com

    футбол Ліга чемпіонів
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