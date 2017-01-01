Роналду в п'ятий раз поспіль став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 10:49
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Кріштіану є найкращим голеадором в історії ЛЧ – всього на його рахунку 105 голівНападник «Реала» Кріштіану Роналду оформив дубль у фіналі Ліги чемпіонів з «Ювентусом» (4:1).
Таким чином, португалець довів число своїх голів у цьому сезоні ЛЧ до позначки 12 і став найкращим бомбардиром турніру.
Роналду в п'ятий раз поспіль і в шостий раз в кар'єрі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.
Кріштіану є найкращим голеадором в історії ЛЧ – всього на його рахунку 105 голів в головному клубному турнірі Європи.
Варто зазначити, що другий гол у ворота «Ювентуса» став для Роналду 600-м в його кар'єрі.