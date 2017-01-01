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    Роналду в п'ятий раз поспіль став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 10:49
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    Кріштіану є найкращим голеадором в історії ЛЧ – всього на його рахунку 105 голів

    Нападник «Реала» Кріштіану Роналду оформив дубль у фіналі Ліги чемпіонів з «Ювентусом» (4:1).
    Таким чином, португалець довів число своїх голів у цьому сезоні ЛЧ до позначки 12 і став найкращим бомбардиром турніру.

    Роналду в п'ятий раз поспіль і в шостий раз в кар'єрі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.

    Кріштіану є найкращим голеадором в історії ЛЧ – всього на його рахунку 105 голів в головному клубному турнірі Європи.

    Варто зазначити, що другий гол у ворота «Ювентуса» став для Роналду 600-м в його кар'єрі.

    футбол Ліга чемпіонів
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