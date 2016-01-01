Роналду визнали кращим спортсменом Європи-2016

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Знаменитий португальський футболіст, чемпіон Європи та володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду став кращим атлетом Європи 2016 року

Роналду став кращим в результаті традиційного щорічного опитування польського інформаційного агентства РАР.

Як повідомив шеф спортивного відділу РАР Єжи Якобше, Роналду випередив на європейському "п'єдесталі" британського тенісиста Енді Маррея та угорську плавчиню Катінку Хоссу.

Щорічне традиційний опитування проводилося вже в 59-те. Усього у плебісциті на визначення десятки кращих атлетів континенту взяли участь інформаційні агентства з 27-ми європейських країн.

Двадцятка кращих спортсменів Європи-2016 за результатами опитування агентства РАР виглядає так:

1. Кріштіану Роналду (Португалія), футбол - 204 очки

2. Енді Маррей (Велика Британія), теніс - 180

3. Катінка Хоссу (Угорщина), плавання - 136

4. Ніко Росберг (Німеччина), Формула-1 - 115

5. Мохамед Фарах (Велика Британія), легка атлетика - 93

6. Анжелік Кербер (Німеччина), теніс - 77

7. Мартен Фуркад (Франція), біатлон - 74

8. Марсель Гіршер (Австрія), гірськолижний спорт - 54

9. Аніта Влодарчик (Польща), легка атлетика - 42

10. Кріс Фрум (Велика Британія), велоспорт на шосе - 38.

Увійшли до числа кращих атлетів континенту і двоє українських боксерсеров-професіоналів. Василь Ломаченко в опитуванні РАР посів 30-те місце (8 очок), а Олександр Усик - 61-е (1).

Джерело: Укрінформ