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    Росія приготувала Україні несподівану футбольну пропозицію: стали відомі подробиці

    • Сьогодні, 18:24
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    Знаменитий футбольний турнір Кубок Співдружності може бути відроджений в Азербайджані

    Про це розповів віце-прем'єр України з питань спорту Віталій Мутко. За його словами, у змаганнях братимуть участь топ-клуби СНД.

    «З огляду на те, що турнір історично проходить у січні, нам треба зміщуватися на південь. Можливо, новим місцем проведення Кубка Співдружності стане стадіон «Фішт» у Сочі. Також у нас є варіант з перенесенням турніру в Азербайджан. У колег з АФФА дуже цікава пропозиція - як з комерційної, так і з організаційної точки зору. Інтерес до футболу і спорту в цілому в Азербайджані зараз на дуже високому рівні», - наводять слова Мутка Известия

    Він додав, що призовий фонд турніру може скласти від €1 млн до €1,5 млн. Цей факт повинен стати додатковою мотивацією для чемпіонів Росії, України, Білорусії, Молдавії, Узбекистану та інших країн СНД привезти у Баку свої основні склади.

    Джерело: Обозреватель

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