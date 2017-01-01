Росія приготувала Україні несподівану футбольну пропозицію: стали відомі подробиці

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Знаменитий футбольний турнір Кубок Співдружності може бути відроджений в Азербайджані

Про це розповів віце-прем'єр України з питань спорту Віталій Мутко. За його словами, у змаганнях братимуть участь топ-клуби СНД.

«З огляду на те, що турнір історично проходить у січні, нам треба зміщуватися на південь. Можливо, новим місцем проведення Кубка Співдружності стане стадіон «Фішт» у Сочі. Також у нас є варіант з перенесенням турніру в Азербайджан. У колег з АФФА дуже цікава пропозиція - як з комерційної, так і з організаційної точки зору. Інтерес до футболу і спорту в цілому в Азербайджані зараз на дуже високому рівні», - наводять слова Мутка Известия.

Він додав, що призовий фонд турніру може скласти від €1 млн до €1,5 млн. Цей факт повинен стати додатковою мотивацією для чемпіонів Росії, України, Білорусії, Молдавії, Узбекистану та інших країн СНД привезти у Баку свої основні склади.

Джерело: Обозреватель