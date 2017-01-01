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    Росіян не пустили на командний чемпіонат Європи з легкої атлетики

    • Сьогодні, 17:02
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    Не можуть бути заявлені спортсмени і як нейтральна команда

    Російські спортсмени не зможуть виступити на командному чемпіонаті Європи в Ліллі (24-25 червня).

    Про це повідомив глава з комунікацій Європейської легкоатлетичної асоціації (ЕВА) Джеймс Мулліган.

    "В Ліллі боротимуться 11 збірних. Російські легкоатлети не мають права виступати на цьому турнірі під своїм прапором. Вони не можуть бути заявлені і як нейтральна команда", - цитує Муллігана ТАСС.

    Джерело: champion.com.ua

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