Росіян не пустили на командний чемпіонат Європи з легкої атлетики
- Сьогодні, 17:02
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Не можуть бути заявлені спортсмени і як нейтральна командаРосійські спортсмени не зможуть виступити на командному чемпіонаті Європи в Ліллі (24-25 червня).
Про це повідомив глава з комунікацій Європейської легкоатлетичної асоціації (ЕВА) Джеймс Мулліган.
"В Ліллі боротимуться 11 збірних. Російські легкоатлети не мають права виступати на цьому турнірі під своїм прапором. Вони не можуть бути заявлені і як нейтральна команда", - цитує Муллігана ТАСС.
Джерело: champion.com.ua