Росіянам заборонили виступати на Паралімпіаді-2018 під нейтральним прапором

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Країну відсторонили від усіх змагань після доповіді антидопінгового агентства

Рада спортсменів Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) не підтримала пропозицію члена виконкому Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Михайла Терентьєва про допуск російських паралімпійців до участі в міжнародних стартах під нейтральним прапором.

Засідання ради спортсменів IPC проходило в Бонні з 31 березня по 2 квітня 2017 року. Питання про можливу участь російських спортсменів у Паралімпійських іграх і допуск їх до участі в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором був розглянутий радою з ініціативи Терентьєва. У своєму виступі він зазначив, що одна з головних задач ради спортсменів – захищати права і інтереси, забезпечуючи рівні можливості для всіх спортсменів, а в даний час багато спортсменів позбавлені рівних можливостей.

Ця пропозиція не була підтримана, оскільки така практика може бути застосована тільки для біженців або тих країн, де немає національного паралімпійського комітету.

ПКР з серпня минулого року позбавлений членства в IPC на підставі доповіді голови незалежної комісії Міжнародного антидопінгового агентства (WADA) Річарда Макларена про допінг у російському спорті. В середині березня керівництво IPC також відхилило пропозицію ПКР дозволити росіянам брати участь у кваліфікаційних змаганнях до Паралімпійських ігор-2018 в Пхенчхані навіть при конкретних гарантії з боку ПКР.

Джерело: segodnya.ua