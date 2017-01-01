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    Росіянин відмовився повертати медаль, виграну завдяки допінгу

    • Сьогодні, 13:49
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    Росянин Максим Дилдін відмовився повертати бронзову олімпійську медаль Пекіна-2008, здобуту в естафеті 4х400 м

    «Медаль у мене вдома, нехай спробують її забрати. Наше міністерство не погодилося з таким рішенням, нам сказали залишити медалі собі, ми їх чесно виграли», – сказав Дилдін.

    У вересні-2016 Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення забрати у російської команди бронзові нагороди Олімпіади-2008 через позитивну допінг-пробу одного з бігунів – Дениса Алексєєва. Внаслідок перевірки проб пекінських Ігор у нього було знайдено заборонений препарат «Туринабол».

    Джерело: Еспресо ТВ

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