Російські фанати пообіцяли влаштувати «фестиваль насильства» на ЧС-2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Турнір через півтора роки має відбутися в Росії

Російські футбольні фанати пообіцяли влаштувати для англійських уболівальників «фестиваль насильства» на чемпіонаті світу - 2018, що пройде в Росії. Ці заяви були зроблені для документального фільму «Армія російських хуліганів», що незабаром буде показаний на BBC.

«Для когось це буде свято футболу, а для когось – «фестиваль насильства», - сказав один з героїв стрічки.

Під час чемпіонату Європи 2016 року у Франції неодноразово відбувалися бійки між російськими і англійськими уболівальниками.

Також повідомялося, що з російського боку в цих бійках брали участь колишні спецназівці та спортсмени.