Російські фанати пообіцяли влаштувати «фестиваль насильства» на ЧС-2018
- Сьогодні, 17:40
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Турнір через півтора роки має відбутися в Росії
Російські футбольні фанати пообіцяли влаштувати для англійських уболівальників «фестиваль насильства» на чемпіонаті світу - 2018, що пройде в Росії. Ці заяви були зроблені для документального фільму «Армія російських хуліганів», що незабаром буде показаний на BBC.
«Для когось це буде свято футболу, а для когось – «фестиваль насильства», - сказав один з героїв стрічки.
Під час чемпіонату Європи 2016 року у Франції неодноразово відбувалися бійки між російськими і англійськими уболівальниками.
Також повідомялося, що з російського боку в цих бійках брали участь колишні спецназівці та спортсмени.