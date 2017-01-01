Російські легкоатлети повинні повернути 23 олімпійські медалі

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Поки що лише один спортсмен повернув свою нагороду

Всеросійська федерація легкої атлетики повідомила, що за підсумками перевірки допінг-проб з Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та Лондоні-2012 23 олімпійські медалі російських легкоатлетів повинні бути повернуті.

На даний момент медаль повернув тільки Антон Кокорін. Кокорін разом з Владиславом Фроловим, Денисом Алексєєвим та Максимом Дилдіним завоював бронзу на Олімпіаді-2008 в естафеті 4х400 м. Позитивною виявилася допінг-проба Алексєєва.