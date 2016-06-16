Російські спортсмени частіше за інших порушували антидопінгові правила в 2015 році

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В українських атлетів лише 22 порушення

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало щорічний звіт про порушення антидопінгових правил.

Доповідь присвячена порушенням, зафіксованим у 2015 році. У документі йдеться про 1929 допінгових випадків, в яких були задіяні представники 122 країн і 85 видів спорту.

Перше місце за кількістю порушень антидопінгових правил посіли російські спортсмени (176 осіб), на другому місці Італія (129), на третьому – Індія (117), на четвертому – Франція (84), представників США запідозрили в порушенні правил у 50 випадках, це дев'яте місце.

У України – 22 порушення (легка атлетика – 7, футбол – 4, армрестлінг – 1, бодібілдинг – 3, бокс – 1, велоспорт – 1, сават – 1, теніс – 1, боротьба – 1, важка атлетика – 1, ушу – 1).

Найбільше порушень зафіксовано серед спортсменів, що займаються бодібілдингом (270), а також легкою і важкою атлетикою (242 і 239).

Джерело: segodnya.ua