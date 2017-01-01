  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Російських боксерів пустять на чемпіонат Європи, який відбудеться в Україні

    • Сьогодні, 10:07
    • Розсилка

    Боксерам збірної Росії пообіцяли безпеку на час проведення чемпіонату Європи у Харкові

    Боксери збірної Росії візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2017 року, який пройде в Україні. Про це повідомив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов, передає Р-Спорт.

    Рішення про участь російських боксерів на чемпіонаті Європи було прийнято за підсумками зустрічі генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова і голови AIBA Чинг-Куо Ву.

    При цьому повідомляється, що AIBA гарантувала безпеку російським боксерам в Україні. Чемпіонат Європи з боксу пройде в Харкові з 14-го по 25 червня.

    Джерело: УНІАН

    чемпіонат Європи бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ