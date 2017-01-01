Російських легкоатлетів не допустять на міжнародну арену до листопада

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Незважаючи на пророблену роботу з боку ВФЛА, у міжнародній федерації чекають, коли розпочне роботу російське антидопінгове агентство

Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) не допустить російських легкоатлетів до міжнародних змагань до листопада 2017 року, повідомляється на офіційному сайті організації. «Ґрунтуючись на представленому звіті робочої групи та рекомендаціях, рада IAAF прийняла рішення поки що не відновлювати членство ВФЛА. У російському спорті зберігається низка невирішених питань, які не відповідають критеріям відновлення членства ВФЛА», – наголошується в заяві IAAF.

У міжнародній федерації визнали, що Всеросійська федерація легкої атлетики зробила низку важливих кроків, але цього недостатньо. «ВФЛА не буде відновлено, доки в повному обсязі не запрацює Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). Якщо все буде йти за планом, РУСАДА буде відновлена в листопаді 2017 року. Що означає, що ми не рекомендуємо відновлювати ВФЛА до цього моменту», – зауважив голова робочої група IAAF з питання відновлення членства ВФЛА Руне Андерсен.