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    Російський волейболіст вживав допінг, який використовують для коней

    • Сьогодні, 17:41
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    Станіслава Маслієва дискваліфікували за вживання допінгу

    Російського волейболіста австрійського клубу «Гіпо Тіроль» Станіслава Маслієва дискваліфікували за вживання допінгу. Допінг-проба була взята 9 листопада минулого року після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів з «Хапоелем» з Мате-Ашери. У крові 22-річного спортсмена виявили сліди анаболічного стероїду станозолола, що використовувався, зокрема, як допінг для скакових коней.

    Клуб припинив співпрацю з росіянином після того, як він зізнався в навмисному вживанні допінгу.

    Через цю історію Австрійська федерація волейболу зняла з «Гіпо Тіроля» 5 очок у національному чемпіонаті.

    Джерело: Вголос
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