Російського боксера Повєткіна виключили ще з одного провідного рейтингу

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Російський боксер Алєксандр Повєткін буде виключений з рейтингів Міжнародної боксерської федерації (IBF) чере позитивну допінг-пробу

Відомого російського боксера Александра Повєткіна виключили ще з одного рейтингу.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента IBF Деріла Піплза. Раніше росіянин був виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Нагадємо, допінг-проба «В» російського боксера Олександра Повєткіна дала позитивний результат на остарін. Раніше в допінг-пробі російського боксера від 6 грудня було виявлено мінімальну кількість забороненої речовини остаріна, у зв'язку з чим WBC відмовився від проведення бою за звання тимчасового чемпіона світу між Повєткіним і Бермейном Стіверном.