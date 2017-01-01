  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Російського боксера Повєткіна виключили ще з одного провідного рейтингу

    • Сьогодні, 12:55
    • Розсилка

    Російський боксер Алєксандр Повєткін буде виключений з рейтингів Міжнародної боксерської федерації (IBF) чере позитивну допінг-пробу

    Відомого російського боксера Александра Повєткіна виключили ще з одного рейтингу. 

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента IBF Деріла Піплза. Раніше росіянин був виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).

    Нагадємо, допінг-проба «В» російського боксера Олександра Повєткіна дала позитивний результат на остарін. Раніше в допінг-пробі російського боксера від 6 грудня було виявлено мінімальну кількість забороненої речовини остаріна, у зв'язку з чим WBC відмовився від проведення бою за звання тимчасового чемпіона світу між Повєткіним і Бермейном Стіверном.

    Джерело: ТАСС
    бокс Олександр Повєткін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ