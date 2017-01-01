Російську легкоатлетку позбавили двох срібних медалей Ігор у Пекіні

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У допінг-пробі Тетяни Лебедєвої було знайдено заборонену речовину туринабол

Російську легкоатлетку Тетяну Лебедєву позбавили двох срібних олімпійських медалей Ігор у Пекіні після повторного огляду допінг-проб, повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У пробі росіянки був виявлений заборонений препарат туринабол.

Відзначимо, що Лебедєва завоювала срібло на Іграх в Пекіні в стрибку в довжину і потрійному стрибку.

На даний момент 40-річна легкоатлетка є віце-президентом Всеросійської федерації легкої атлетики і членом жіночого комітету IAAF.

Нагадаємо, російські легкоатлети не виступають на міжнародних змаганнях через дискваліфікацію міжнародної Федерації. Перед Олімпійськими Іграми росіяни намагалися переконати IAAF зняти дискваліфікацію, стверджуючи, що виконали всі критерії, але IAAF доводам і фактам не повірила.

На представників інших видів спорту з Росії були також накладені обмеження для участі в Ріо-2016.

Джерело: xsport.ua