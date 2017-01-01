Росію остаточно виключили з Міжнародного параолімпійського комітету – суд у Швейцарії

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Крім програної справи, росіяни повинні виплатити компенсацію на загальну суму 22 тисячі швейцарських франків

Швейцарський федеральний суд у Лозанні підтвердив рішення про виключення Росії з Міжнародного параолімпійського комітету. Скаргу Параолімпійського комітету Росії відкинуто, йдеться в постанові суду, оприлюдненій в середу, 12 квітня. Про це повідомляє DW.

Раніше Міжнародний спортивний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення про відсторонення російської збірної від участі у Параолімпіаді 2016 року через вживання допінгу російськими спортсменами. Після цього Параолімпійський комітет Росії оскаржив рішення CAS у вищому суді Швейцарії.

Крім програної справи, російський Параолімпійський комітет має відшкодувати судові витрати в розмірі 10 тисяч швейцарських франків, а також виплатити як компенсацію 12 тисяч франків Міжнародному параолімпійському комітету.

Джерело: УНІАН