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    Росію позбавили чемпіонату світу з біатлону

    • Сьогодні, 20:21
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    Тюмень не прийматиме світову першість у 2021 році

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) прийняв рішення про позбавлення Росії чеміпонату світу з біатлону, що мав відбутися у Тюмені в 2021 році.

    Про це повідомив журналіст німецького видання ZDF Нільс Кабен. 

    Зазначимо, що сьогодні відбувається позачерговий з'їзд IBU щодо допінгового скандалу з російськими біатлоністами. Прес-конференція з офіційним оголошенням рішень запланована на вечір.

    Тим часом у Росії спростовують цю інформацію. Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександр Кравцов назвав її маячнею. 

    Джерело: ТСН
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