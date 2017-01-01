Росію позбавили чемпіонату світу з біатлону

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Тюмень не прийматиме світову першість у 2021 році

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) прийняв рішення про позбавлення Росії чеміпонату світу з біатлону, що мав відбутися у Тюмені в 2021 році.

Про це повідомив журналіст німецького видання ZDF Нільс Кабен.

Зазначимо, що сьогодні відбувається позачерговий з'їзд IBU щодо допінгового скандалу з російськими біатлоністами. Прес-конференція з офіційним оголошенням рішень запланована на вечір.

Тим часом у Росії спростовують цю інформацію. Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександр Кравцов назвав її маячнею.