  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Савчук вийшла у фінал парного турніру з тенісу в Досі

    • Вчора, 23:56
    • Розсилка

    Українка в дуеті з Ярославою Шведової виграли два матчі за один день

    Українська тенісистка Ольга Савчук у парі з казахстанської тенісисткою Ярославою Шведової вийшли в фінал на турнірі в Досі в парному розряді.

    Протягом одного дня українсько-казахстанський дует обігравши в чвертьфіналі Андреа Главачкова і Шуай Пен 6: 3, 1: 6, 10: 7, а в півфіналі переміг Юн-Янь Чань і Мартіну Хінгіс 3: 6, 6: 2, 10: 6 .

    Відзначимо, що для Савчук це вже третій фінал сезону в парному розряді. Раніше українка разом з румункою Ралукой Олару стали переможницями турніру в Хобарті, а також були фіналістками на турнірі в Шеньчжень.

    Джерело: xsport.ua
    теніс Ольга Савчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ