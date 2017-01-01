Савчук вийшла у фінал парного турніру з тенісу в Досі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українка в дуеті з Ярославою Шведової виграли два матчі за один день

Українська тенісисткау парі з казахстанської тенісисткою Ярославою Шведової вийшли в фінал на турнірі в Досі в парному розряді.

Протягом одного дня українсько-казахстанський дует обігравши в чвертьфіналі Андреа Главачкова і Шуай Пен 6: 3, 1: 6, 10: 7, а в півфіналі переміг Юн-Янь Чань і Мартіну Хінгіс 3: 6, 6: 2, 10: 6 .

Відзначимо, що для Савчук це вже третій фінал сезону в парному розряді. Раніше українка разом з румункою Ралукой Олару стали переможницями турніру в Хобарті, а також були фіналістками на турнірі в Шеньчжень.