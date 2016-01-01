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    Селезньов підпише контракт з турецьким «Карабюкспором» на 2,5 року

    • Сьогодні, 12:25
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    31-річний форвард залагодив деталі угоди з турецьким клубом

    Гравець «Шахтаря» Євген Селезньов визначився зі своїм майбутнім і продовжить кар'єру в Туреччині. 

    Форвард досяг домовленості про перехід в «Карабюкспор». За інформацією видання Селезньов підпише контракт на два з половиною роки. Угода вступить в силу з 1-го січня 2017-го року. Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Селезньов і ФК «Шахтар» розірвали контракт за згодою сторін,

    Цю інформацію повідомив агент гравця Вадим Шаблій. Футбольний клуб «Шахтар» інформацію досі не підтвердив.




    Джерело: sport.ua

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