Семеро українців змагатимуться за медалі ЧЄ з бадмінтону
- Сьогодні, 11:21
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Бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагородУ місті Колдінг (Данія) стартуватиме європейська першість з бадмінтону за участі представників України.
Українська заявка нараховує 7 спортсменів:
Жінки: Анета Войтковська, Марія Улітіна, Наталія Войцех, Єлизавета Жарка.
Чоловіки: Геннадій Натаров, Павло Пієтрія, Артем Почтарьов.
Повідомляється, що у змаганнях заявлено 49 гравців у чоловічій одиночній категорії, 44 – у жіночій одиночній та по 32 пари у кожній з парних категорій.
Відзначається, що найкращі бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагород: у чоловічих та жіночих одиночних розрядах, парних розрядах й у міксті.
Додамо також, змагання на території Данії триватимуть до 30 квітня.
Джерело: УНН