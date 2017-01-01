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    Семеро українців змагатимуться за медалі ЧЄ з бадмінтону

    • Сьогодні, 11:21
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    Бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагород

    У місті Колдінг (Данія) стартуватиме європейська першість з бадмінтону за участі представників України.

    Українська заявка нараховує 7 спортсменів:

    Жінки: Анета Войтковська, Марія Улітіна, Наталія Войцех, Єлизавета Жарка.

    Чоловіки: Геннадій Натаров, Павло Пієтрія, Артем Почтарьов.

    Повідомляється, що у змаганнях заявлено 49 гравців у чоловічій одиночній категорії, 44 – у жіночій одиночній та по 32 пари у кожній з парних категорій.

    Відзначається, що найкращі бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагород: у чоловічих та жіночих одиночних розрядах, парних розрядах й у міксті.

    Додамо також, змагання на території Данії триватимуть до 30 квітня.

    Джерело: УНН

    чемпіонат Європи
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