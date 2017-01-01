Сербський захисник Пантич підписав контракт з київським «Динамо»

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Деталі угоди не розголошують

Футбольний клуб «Динамо» підписав контракт із сербським захисником Александаром Пантичем, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі про терміни контракту та інші подробиці на розголошуються.

Александар Пантич народився 11 квітня 1992 року в місті Аранджеловаці. Вихованець футбольної школи клубу «Партизан». На професійному рівні дебютував у травні 2011 року в складі белградського ФК «Рад». Виступаючи за «Рад», провів 26 матчів у сербській Суперлізі.

31 серпня 2012 року Пантич підписав контракт на один сезон із белградською «Црвеною Зіркою». За цей сезон він зіграв 13 матчів у чемпіонаті Сербії. У 2013 році Пантич перебрався на Піренейський півострів, уклавши контракт з «Вільяреалом», у складі якого за сезон 2013/2014 провів 9 ігор. Згодом він виступав переважно за інші клуби. Приклади на правах оренди: в сезоні 2014/2015 – за «Кордобу» (29 матчів), в сезоні 2015/2016 – за «Ейбар» (20 матчів), у сезоні 2016/2017 – за «Алавес» (2 матчі).

Ще в складі «Рада» дебютував у єврокубках, у кваліфікації Ліги Європи 2011/2012, зіграв 3 матчі. Александар виступав за юнацьку і молодіжну збірні Сербії, викликався в національну команду. Пантичу 24 роки, його зріст – 185 см, основна позиція на полі – центральний захисник.

Новачок української команди візьме участь у другому тренувальному зборі «Динамо» в Іспанії.

Джерело: fcdynamo.kiev