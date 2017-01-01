Сергій Ребров: Футболісти «Динамо» своєю грою намагаються повернути вболівальників на стадіон

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Наставник киян поділився своєю думкою напередодні матчу з «гірниками»

У п'ятницю ввечері київське «Динамо» спробує перервати серію з п'яти безвиграшних матчів поспіль з «Шахтарем», в яких було дві нічиї та три поразки.

Напередодні матчу наставник киян Сергій Ребров зазначив:

«Мене радує, що наші футболісти своєю грою намагаються повернути вболівальників на стадіон. Сподіваюся, що у матчі з гірниками глядачі побачать те бажання грати у футбол, яке з'явилося в останніх поєдинках. Видно, що деякі хлопці ожили прямо на очах, стали по-іншому віддаватися грі і отримувати від неї задоволення.

Говорячи про зміну тактичної схеми, Ребров зазначив:

— Помінялися якість і інтенсивність гри у виконанні окремих футболістів. Підвищилася активність в атаці, і, як наслідок, ми стали частіше створювати гольові моменти і забивати м'ячі. А за рахунок більшої кількості гравців в обороні ми запобігли багато контратак на наші ворота. Восени їх було більш ніж достатньо.

Говорячи про підтримку футболістами свого головного тренера, Ребров зазначив:

— Я й раніше відчував підтримку своїх футболістів. Напевно, хлопці бачать, що я працюю з чистим серцем, чим можу стараюсь допомогти київському «Динамо» в цілому і кожному з них окремо. Не можу сказати, що до того, як ми змінили структуру гри, виконавці не викладалися на полі, але психологія у них точно змінилася. Стало більше впевненості у своїх силах. Навіть якщо у нас щось не виходить з перших хвилин, особливо з командами, які обороняються великою кількістю гравців, хлопці знаходять в собі сили додати по ходу матчу. Але я не можу сказати, що вони стали по-іншому ставитися до мене або до тренувального процесу.

Говорячи про суперника, Ребров зазначив:

У «Шахтаря» достатньо кваліфікованих виконавців, здатних замінити Фреда. Вважаю, що і Тарас Степаненко і Максим Малишев — це справжні трудівники, які повністю підпорядковані інтересам команди. Можливо, в атаці вони не так ефективні, але в обороні точно діють не гірше Фреда. А говорячи про те, що буде найважливішим у цій грі, відзачив: «Концентрація в кожному моменті. Коли зустрічаються приблизно рівні команди, цей фактор виходить на перший план. Долю такої зустрічі може вирішити будь-який епізод". "В таких поєдинках тиск присутній завжди. Тут в таблицю ніхто не дивиться. Впевнений, що прийде багато вболівальників, а ми перед ними в боргу. Ми будемо грати на перемогу», - підсумував Ребров.

Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться в п'ятницю на НСК «Олімпійський». Початок гри - о 20.00





Джерело: Команда