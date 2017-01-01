Сергій Ребров: Суркіс повинен для себе зрозуміти, чи потрібен я команді

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Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров відповів на запитання журналістів після матчу проти Зорі.

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров після програного матчу чемпіонату України «Зорі» (1:2) заявив, що деякі футболісти втратили мотивацію.

«Я сам довгий час грав в «Динамо» і, повірте, переживаю за клуб не менше, ніж його вболівальники, президент і самі футболісти. Я бачив їхні обличчя після поразки, говорити навіть нема чого, вони дуже засмучені. Але щоб йти далі, ми повинні розуміти, що сталося в цьому сезоні і який є вихід з положення. Адже сьогодні ми грали за честь «Динамо», і я не бачив, щоб футболісти виходили і «рвали», віддавали всіх себе і намагалися закріпитися в основному складі. Маю на увазі тих хлопців, які раніше до нього не потрапляли. Потрібно не мені доводити, а вболівальникам, які прийшли на стадіон. Так, ми виграли два поспіль чемпіонати, але зараз є проблема з мотивацією у деяких гравців. І я повинен розуміти, що робити далі. Якщо ми залишимося з тими ж гравцями і з цим тренером, то, напевно, прогресу не побачу. Або ми зараз повинні поміняти тренера і дати новий сплеск мотивації гравцям, або ми повинні продавати, або позбавлятися від невмотивованих гравців, освіжати склад, в тому числі і молодими хлопцями. І правильно виходити з цієї ситуації. Так, вона ненормальна, але у всіх клубів після кількох перемог в чемпіонаті притупляється мотивація. Потрібно всім разом вирішити, як йти далі.

Повторюся, в двох останніх сезонах ми виступили гідно. Подивіться на приклад «Шахтаря», до якого прийшов новий тренер і у гравців з'явилася нова мотивація. Хоча склад особливо не змінився. Можливо, і «Динамо» на наступний сезон не потрібно міняти футболістів, це вирішувати президенту. Але я говорив про цю проблему перед сезоном, коли не вийшло спрацювати на трансферному ринку. Зараз всі бачать цю проблему і, сподіваюся, ми гідно вийдемо з цього становища.

Розмови з Суркісом не було. Я говорив, що зараз у мене закінчується контракт, а ініціатором такої розмови повинен бути президент. Я ж не можу сказати – хочу я працювати в клубі, чи не хочу. Спершу президент повинен розуміти – потрібен я команді, чи ні. Поки що такої розмови не було», – розповів Ребров.

Джерело: Сегодня