Сестри Кіченок виграли парний турнір з тенісу в Шеньчжені

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Українські тенісистки обіграли японо-російську пару

Уже другий тиждень поспіль наші тенісистки доходять до фіналу на змаганнях ITF. Якщо на турнірі в Чжухаї українки поступилися у вирішальному матчі, то в Шеньчжені за 73 хвилини оформили перемогу.

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна, 2) - Ері Хозумі / Валерія Савіних (Японія / Росія) 6: 4, 6: 4

Сестри Кіченок реалізували 4 з 7 брейкпоінтів, при цьому відігравши 2 з 4 на своїх геймах. За підсумками матчу Надія і Людмила виграли всього на два очки більше, ніж їхні суперниці (53/51).

теніс, Людмила Кіче

Джерело: segodnya.ua