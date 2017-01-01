Шацьких, Лужний і Шовковський увійдуть в тренерський штаб Хацкевича в «Динамо»

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На даний момент Шацьких працює з командою «Динамо» (U-19), а Лужний раніше вже виконував обов'язки головного тренера клубу

У разі, якщо головним тренером київського «Динамо» стане Олександр Хацкевич, в його тренерський штаб увійдуть Максим Шацьких, Олег Лужний і Олександр Шовковський. Про зміни у керівництві команди стало відомо Dynamomania. Колишній капітан «Динамо» Олег Лужний уже працював у тренерському штабі динамівців з 2006-го по 2012 рік, а в 2007-му і 2010-му був виконуючим обов'язки головного тренера.

Максим Шацьких є кращим бомбардиром чемпіонатів України. На даний момент Шацьких є асистентом Юрія Мороза в «Динамо» (U-19). Тренеров воротарів "Динамо» буде Олександр Шовковський, який взимку завершив ігрову кар'єру.

Нагадаємо, що 1 червня керівництво «Динамо» повідомить ім'я нового головного тренера.







Джерело: Динамоманія