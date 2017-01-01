«Шахтар» дотиснув «Ворсклу»

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У матчі 19-го туру Прем’єр-ліги донецький «Шахтар» у Харкові з рахунком 2:1 переміг «Ворсклу»

Вилетівши на тижні із Ліги Європи, «Шахтар» вийшов на поле, сповнений рішучості реабілітуватися за невдачу. Найближчим до голу у стартовому відрізку матчу був Фред, який потужно пробив у стійку воріт Шуста. Гості, витримавши шквальні атаки, відповіли голом. Все той же Фред обрізався у центрі поля, Мякушко виконав ідеальну передачу на Хльобаса, який перекинув Пятова – 0:1.

«Шахтар» знову натиснув. Найкращий момент змарнував Бланко Лещук: м'яч після його удару головою Шуст перевів у поперечку.

Після перерви на полі з'явився Тайсон, який замінив абсолютно інертного Бернарда, і гра гірників відчутно пожвавішала. Зрештою, «Ворскла» капітулювала на 63-ій хвилині, коли Шуст парирував м'яч прямісінько у груди Коваленка. Через кілька хвилин Фонсека випустив на поле другого форварда – Феррейру. Але аргентинець залишився у затінку. Натомість на вістрі атаки опинився Кучер, який на 87-ій хвилині пробивав головою в кут воріт – на самісінькій лінії Шуста підстрахував захисник.

Тим не менше, Феррейра таки став героєм матчу. На 90-ій хвилині він зіграв на добиванні після удару Лещука - 2:1. Практично одразу Зарічнюк напрацював на другу жовту, яка трансформувалася у вилучення.

Перемога збільшує доробок «Шахтаря» до 53 балів. Гірники впевнено утримують перше місце і зберігають 13-очкову перевагу над «Динамо». «Ворскла» – на сьомій позиції (23 очки).

Прем’єр-ліга. 19 тур

«Шахтар» – «Ворскла» 2: 1

Голи: Коваленко (63), Феррейра (90) – Хльобас (27)

«Шахтар»: Пятов, Срна, Ісмаїлі, Кучер, Ракицький, Бернард (Тайсон, 46), Степаненко, Марлос, Фред, Коваленко (Феррейра, 67), Бланко Лещук.

«Ворскла»: Шуст, Чеснаков, Даллку, Пердута, Дитина, Ткачук, Мякушко (Кунєв, 63), Кравченко, Шарпар (Зарічнюк, 81), Одарюк, Хльобас.

Попередження: Бернард (38), Коваленко (60), Шуст (73), Зарічнюк (83), Одарюк (85), Феррейра (90).

Вилучення: Зарічнюк (90 + 1)