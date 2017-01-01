«Шахтар» і «Динамо» зіграють у фіналі Кубка України

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Київський та донецький клуб зіграють у фіналі вже дев'ятий раз

Донецький «Шахтар» став другим фіналістом Кубка України сезону-2016/2017 і зустрінеться у фіналі з київським «Динамо».

У півфінальному матчі, який відбувся у Харкові, гірники з рахунком 1:0 переграли «Дніпро».

Перший тайм минув без голів, але після перерви «Шахтар» збільшив оберти і почав створювати моменти біля воріт дніпрян. Один з них на 67-й хвилині завершився результативним ударом Тайсона після чудової комбінації за участю іншого бразильця Марлоса.

Гірники довели справу до кінця, здобувши перемогу з рахунком 1:0.

Раніше першим фіналістом стало київське «Динамо», яке розгромило «Миколаїв» з рахунком 4:0.

Фінал Кубка України цього сезону також відбудеться у Харкові 17 травня.

У вирішальному матчі «Динамо» зіграє з «Шахтарем».



