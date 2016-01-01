Шахтар» має намір провести матч Ліги Європи проти «Сельти» в Харкові

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Директор «Шахтаря» з маркетингу і комунікацій Юрій Свиридов стверджує, що клуб має намір провести матч проти «Сельти» в Харкові

За його словами, найближчими днями відбудеться Site Visit УЄФА на ОСК «Металіст» у Харкові, і якщо за його підсумками будуть отримані позитивні рекомендації, то матч 1/16 Ліги Європи «Шахтар» - «Сельта» пройде на харківському стадіоні.

Що стосується можливості проведення домашніх матчів чемпіонату в Харкові, то рішення з цього питання буде прийматися пізніше.

«Щодо Прем'єр-ліги - рішення про місце проведення домашніх матчів буде прийматися перед поновленням весняної частини чемпіонату», - зазначив Юрій Свиридов.

Нагадаємо, «Шахтар» в 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з «Сельтою» з Віго. Перший матч пройде в Іспанії 16 лютого, у відповідь 23 лютого в Україні.

Джерело: zaxid.net