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    «Шахтар» може знову втратити Фреда через допінг

    • Сьогодні, 10:54
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    Бразилець вже відбув піврічну дискваліфікацію, але його справу переглянули

    Півзахисник збірної Бразилії та «Шахтаря» Фред може отримати повторну дискваліфікацію за позитивну допінг-пробу. Про це повідомив Football Hub.

    Антидопінгове агентство (WADA) оскаржило попередній вердикт стосовно Фреда – дискваліфікацію на півроку. Бразильця чекає нове покарання. Наразі не відомо на скільки його усунуть від гри.

    Зазначимо, що в донецькому клубі вже швидше за все знають про нову дискваліфікацію – саме через це Фред не грав в матчі УПЛ проти «Волині». Вочевидь, не гратиме він і в наступному турі проти «Зорі».

    Нагадаємо, що ФІФА вже усувало Фреда від участі в усіх турнірах до червня 2016 року. Під час виступів за збірну Бразилії на Кубку Америки-2015 допінг-проба Фреда дала позитивний результат. У нього знайшли заборонений гідрохлоротіазид. 

    футбол «Шахтар»
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