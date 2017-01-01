«Шахтар» може знову втратити Фреда через допінг

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Бразилець вже відбув піврічну дискваліфікацію, але його справу переглянули

Півзахисник збірної Бразилії та «Шахтаря» Фред може отримати повторну дискваліфікацію за позитивну допінг-пробу. Про це повідомив Football Hub.

Антидопінгове агентство (WADA) оскаржило попередній вердикт стосовно Фреда – дискваліфікацію на півроку. Бразильця чекає нове покарання. Наразі не відомо на скільки його усунуть від гри.

Зазначимо, що в донецькому клубі вже швидше за все знають про нову дискваліфікацію – саме через це Фред не грав в матчі УПЛ проти «Волині». Вочевидь, не гратиме він і в наступному турі проти «Зорі».

Нагадаємо, що ФІФА вже усувало Фреда від участі в усіх турнірах до червня 2016 року. Під час виступів за збірну Бразилії на Кубку Америки-2015 допінг-проба Фреда дала позитивний результат. У нього знайшли заборонений гідрохлоротіазид.